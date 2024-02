Fuorigrotta | voragine in via Consalvo | strada chiusa per altri 2 mesi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Resterà chiuso per ancora 50 giorni il tratto che va dall’incrocio di via Michelangelo da Caravaggio sino all’incrocio di via Bixio, nel quartiere, a Napoli. Resterà ancora chiuso, nel quartiere, a Napoli, il tratto di via Consavo che va dall’incrocio di via Michelangelo da Caravaggio sino all’incrocio di via Bixio. Nella giornata del

Dopo la messa in sicurezza c’è ancora pericolo. Lavori per 50 giorni. Vanno sostituiti 250 metri di fogne.Sprofonda un'altra strada a Posillipo. Una voragine si è aperta questa mattina in via Petrarca, all'angolo con via Orazio. Improvvisamente il manto stradale della carreggiata è crollato, creando una b ...Napoli, quartiere Fuorigrotta. La viabilità tra le strade attorno allo stadio è un girone infernale. Al solito traffico si aggiungono i disagi creati dalla doppia interruzione: in via Consalvo e, a ...