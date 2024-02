Fulham | inserimento last-minute per Benrahma

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Come riporta Footmercato potrebbe esserci la clamorosa beffa per il Lione nell’affare che porterebbe Saidin Francia. L’ala...

Come è noto, anche su esplicita conferma di Stefano Pioli, il Milan sta cercando di acquistare un nuovo difensore centrale; dopo gli arrivi di.I tantissimi infortuni hanno falcidiato la squadra rossonera, con Pioli addirittura costretto ad inserire in campo calciatori fuori ruolo oppure ad attingere a piene mani dalla Primavera. Milan, beffa ...Si è parlato del suo possibile inserimento nella trattativa per portare Buongiorno in rossonero. Da questo punto di vista, come riportato da Nicolò Schira, il giocatore piace al Torino ma anche al ...