Fucile potenziato ma nessuna licenza per praticare la caccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)va illegalmente selvaggina a Zogno, da un piccolo capanno improvvisato, costruito con ramaglie e telo di plastica, con unnon dichiarato e modificato. Per questo motivo, dopo appostamenti serali e notturni, la Polizia provinciale nei giorni scorsi ha fermato, in flagranza di reato, una persona a cui nei successivi controlli sono state contestate varie irregolarità amministrative e illeciti penali. Iltore, infatti, era senzadie non aveva denunciato la propria arma. Oltre a ciò, era in attività in un periodo di divieto ed aveva modificato la propria doppietta calibro 16, la cui provenienza è ancora incerta, per sparare colpi a palla unica calibro 308, non consentite, ed aveva montato un visore notturno. Iltore è stato denunciato mentre il ...