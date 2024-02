Frosinone-Milan | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Buone notizie per Stefano Pioli , Ismael Bennacer si è allenato in gruppo e va verso la convocazione per il match contro il Frosinone (pianetamilan)

Frosinone-Milan (sabato 3 febbraio con calcio d`inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A,.Chiuso il mercato invernale, la Serie A torna in campo per la 23esima giornata di campionato, la quarta nel girone di ritorno. Si parte venerdì sera con l'anticipo.Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...