Freddo in pianura | più caldo in montagna L’inversione termica ribalta le regole | cos’è

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 – Nubi basse,in, alta concentrazione di sostanze inquinanti nell’aria. Queste giornate, meteorologicamente parlando, sono all’insegna del. Ma di cosa si tratta nello specifico? Abbiamo rivolto la domanda agli esperti, i meteorologi del consorzio Lamma. Inversione, cosa è Accade prevalentemente in inverno, quando c’è un’area di alta pressione centrata sul Mediterraneo. In assenza di vento, e con cielo generalmente sereno, si ha un accumulo di aria fredda nei bassi strati, dato che è più pesante della calda. Insomma,si verifica quando uno strato d'aria calda si sovrappone a uno strato d'aria fredda. Questo in contrasto con la normale diminuzione di temperatura che avviene con ...