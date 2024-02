Freddato sotto casa con un colpo di pistola | 6 arresti per l’omicidio di Francesco Esposito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Tribunale di Napoli, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di sei persone – di cui cinque destinatarie della custodia in carcere ed una della misura deglidomiciliari – gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di omicidio aggravato dalle finalità mafiose. In particolare, gli indagati, ciascuno con il proprio ruolo di mandante, organizzatore ovvero esecutore materiale, sono stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine aldi, soggetto legato al clan Mazzarella, colpito mortalmente con un ...