Fratelli d’Itaglia | viaggio nel Paese scaricato dal Governo dei patrioti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per i “” che governano ilc’è un’Italia di serie b. È quella di chi è povero, di chi accoglie i migranti, di chi si rivolge alla sanità pubblica, di chi aspetta invano un sistema ferroviario decente al Sud, ma anche di quei sindaci costretti a barcamenarsi per far tornare i conti del loro Comune. Passare in rassegna i tagli di bilancio decisi dall’esecutivo restituisce una fedele cartina di tornasole per comprendere quali siano gli ambiti che per la destra non meritano attenzione. Uno – ed è una gran sorpresa – sembra essere la famiglia: per il 2024 Palazzo Chigi ha tagliato il budget a disposizione della ministra Eugenia Roccella del 9% rispetto al 2023. L’anno scorso erano stati stanziati 166 milioni di euro, quest’anno 151 milioni. E dire che la premier Giorgia Meloni in passato ha definito la famiglia come la «priorità assoluta ...