Frascatore invoca il dialogo | Il censimento delle imprese è essenziale per il marketing

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per l’assessore Marcola parola chiave è collaborazione. Per trovare un punto di equilibrio all’interno del sistema commerciale cittadino, caratterizzato sempre di più da un costante incrementopresenze della ristorazione e della somministrazione a scapito degli altri settori merceologici, non servono le polemiche ma la volontà di costruire una sinergia tra l’amministrazione e gli esercenti. "È fondamentale – sottolinea l’assessore – che tutti i commercianti, le associazioni e i portatori di interesse ci accompagnino in un percorso che stiamo mettendo a punto per cercare di portare equilibrio nell’intero comparto". Strumento fondamentale di questo cammino sarà il piano dipresentato recentemente dal Comune, che si pone l’obiettivo di "sensibilizzare gli spezzini sull’importanza di fare acquisti ...