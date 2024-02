Francesco Totti ha conosciuto Noemi Bocchi un anno prima dell’annuncio? I sospetti di Ilary Blasi

Dopo l'uscita del libro di Ilary Blasi, secondo alcuni sarebbe arrivata una frecciatina molto particolare di Francesco Totti. Il docufilm, poi il libro e ...Ilary Blasi è un fiume in piena, si dice felice della sua nuova condizione di divorziata e ha selezionato con cura i canali per raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio ...Sedici capitoli. Il primo, distopico, in cui Ilary Blasi immagina come sarebbero dovute andare in teoria le cose fra lei e Francesco: la confessione pacata del tradimento con Noemi («Mi ...