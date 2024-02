Francesco Muglia | chi è il marito di Annalisa? Sapete che lavoro fa e il suo stipendio?

Il 2023 sta per volgere al termine e, come di consueto, ricapitoliamo quali coppie ‘vip’ quest’anno hanno pronunciato il fatidico “sì”. Se sono ... (isaechia)

Annalisa è la cantante dai mille look e dal talento unico, interprete di canzoni ballabili e amatissime dal grande pubblico!Cosa sappiamo del marito di Annalisa La cantante e Francesco Muglia sono finiti in una grossa polemica per via di Sanremo.Il marito della cantante è anche il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, uno dei principali sponsor di Sanremo 2024 ...