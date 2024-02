Francesca Michielin al suo primo milione di euro sulle orme di Fedez Boom di entrate per la sua Cheeks srl | guidata da mamma Vanna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è arrivata a fine 2023 a raggiungere il suodi. Intorno a quella cifra infatti è stimato il fatturato della suasrl, fondata dalla cantante nel 2017 trasformando la società personale con cui aveva iniziato la sua carriera da giovanissima. Oggiè una cantante ormai affermata nonostante i suoi 28 anni, ed è anche un volto noto di Sky avendo partecipato sia come concorrente che come conduttrice al talent show X Factor. Proprio lì era sbocciata per altro vincendo a soli 16 anni di età la quinta edizione nel 2011. L’unione artistica conpoi diventato modello di business Due anni dopo la vittoria nel talent show laha inciso il suoduetto ...