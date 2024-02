FRAGILI canzone Il Tre Sanremo 2024 | testo e significato

Tra gli esordienti presenti al Festival di Sanremo 2024 c'è "Il Tre", un giovane promessa del rap italiano. Il brano che ha presentato per il Festival di Sanremo si intitola "Fragili".Su RaiPlay dal 1 febbraio e dal 14 febbraio in onda su Rai2 tornano i protagonisti di "Mare Fuori" con la quarta stagione ...E poi: "Per lui mi sono denudato negli stati d’animo più infantili e fragili. Per me il ciclismo è salita e vederlo pedalare lungo un tornante era come condividere la grande solitudine di chi si ...