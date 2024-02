FOTO – L’Inter prepara la sfida con la Juventus | Sommer | «Preparazione!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile perre l’importantedi campionato contro la. Yannè carico in vista dello scontro diretto. IN ALLENAMENTO –torna ad allenarsi ad Appiano Gentile perre lacontro la. Yannè carico in vista del big-match: «Buona settimana dizione!». Di seguito il post pubblicato dal numero uno nerazzurro su Instagram. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...