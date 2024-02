Forte terremoto nella notte | la scia sisimica insolita che spaventa l' Austria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pauraindove unascossa diè stata rilevata a sud di Vienna alle 2,59 di questa. Siamo nell'est del paese. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto magnitudo 4.7 ed ipocentro presso Schottwien, piccolo comune a circa 90 chilometri dalla capitale. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. Unavvertito in un territorio dove fenomeni sismici sono assai rari, anche se in Tirolo dal 13 gennaio si è verificata un'serie di scosse. Una sessantina fino a oggi, la piùdi magnitudo 4,0, fino a quella odierna di 4,7. Una sismologa interpellata dai media locali, ...