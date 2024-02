“Forse è meglio che esci” Uomini e Donne | Maria si accorge e Ida in lacrime lascia lo studio

Barbie "snobbato" agli Oscar : forse è meglio così Le mancate nomination all'Oscar di Barbie per Margot Robbie e Greta Gerwig sono una delusione? Sì, ma forse per il film è meglio così. E permettono ... (movieplayer)

Test di medicina : qualcosa cambia (ma - forse - sarebbe meglio di no) Il Test di ingresso per la facoltà di medicina non trova pace. Se nei primi giorni dell’anno a far discutere è stata la modalità proposta per le ... (luce.lanazione)

Vocalelli : «Per la Lazio forse meglio perdere con l’Inter! Vi spiego» A Vocalelli non piace particolarmente la nuova formula della Supercoppa Italiana, tanto che per lui perdere non sarebbe un dramma. Il giornalista, ... (inter-news)