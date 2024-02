Formula1 | Bild | Hamilton in Ferrari | annuncio nel fine settimana

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – Secondo il quotidiano tedescoIl team principal della Mercedes, Toto Wolff, avrebbe confermato il trasferimento a Maranello del pilota britannico dal 2025 ai dipendenti della sua scuderia. Laprecisa che le trattative trae lasarebbero ormai molto avanzate, ma che la firma per mettere tutto nero su bianco non ci sarebbe ancora stata. Secondo indiscrezioni, infatti, l’ufficiale dell’intesa tra la Rossa e Lewis dovrebbe arrivare entro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

