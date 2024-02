Formula 1 in subbuglio “Nuovo pilota della Ferrari dal 2025” | il colpaccio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton lascerà il suo team Mercedes di1 per fare un clamoroso passaggio allanel. Il portale di notizie sul motorsport, Autosport, ha dichiarato che non è chiaro se il contratto sia stato firmato, ma che le trattative sono in una fase avanzata e potrebbero concludersi entro la fine di questa settimana. Sia la Mercedes che lasi sono rifiutate di commentare le indiscrezioni. Laè da tempo interessata ad Hamilton, ma le loro offerte sono state precedentemente rifiutate perché il sette volte campione del mondo di F1 sentiva che la Mercedes gli offriva una strada migliore verso il successo. Tuttavia, dopo due stagioni frustranti con la squadra tedesca, sembra che Hamilton potrebbe esseri convinto a unirsi alla squadra ...