Formare docenti per autistici Servono fondi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Raccoltaper la formazione specifica deisull’autismo: all’appello mancano 10mila euro. "Facciamo quello che dovrebbe fare lo Stato", è l’amara constatazione di Sara Anzellotti, presidente dell’associazione Movimento Genitori Lombardia (MGL), che ha avviato un primo corso di formazione sul disturbo dello spettro autistico grazie alla disponibilità dell’Istituto Scientifico Eugenio Medea - Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e con il patrocinio del Comune di Bosisio Parini (Lecco). "Ici sono, ma manca una formazione specifica, per cui cerchiamo di sopperire noi con questi corsi". Alcune donazioni importanti sono arrivate dalla bergamasca Telmotor Spa e dalla Fondazione Della Comunità Bresciana (province in cui l’associazione è attiva), ma per proseguirealmeno 10mila ...