Forlì | con Trieste riecco l’ex Nanni | Unieuro super | ci sarà da sudare

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Francesco, 30 anni ancora da compiere, forlivese, è dall’inizio di questa stagione aassistente del coach Jamion Christian e domenica tornerà al Palafiera per la seconda volta da avversario.è stato assistente in prima squadra (serie A2) della Pallacanestro 2.015 coadiuvando allenatori di esperienza come Gigi Garelli, Giorgio Valli, Marcelo Nicola e Sandro Dell’Agnello. Terminata nel 2021 l’esperienza a, è approdato a Scafati dove ha lavorato con coach Alessandro Rossi e insieme hanno conquistano la promozione in A1., partiamo dalle sensazioni che vivrà domenica sera tornando all’Arena. "Sicuramente tanta emozione. Sfido la Pallacanestro 2.015 per la seconda volta sul suo parquet e il pubblico la prima mi ha accolto bene, cosa che mi ha fatto ...