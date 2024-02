Foggia | UFFICIALE | preso un attaccante dal Padova

Il Fiorenzuola ha comunicato di aver ingaggiato in prestito dal Catania il giovane attaccante Gabriel Popovic. L'australiano ritroverà nel club rossonero il suo ex tecnico Luca Tabbiani, nonché Mattia ...Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è arrivata anche l'ufficialità: Jordi Mboula lascia l'Hellas Verona e si trasferisce a titolo definitivo al Racing ...Mattia Rolando, nuovo centrocampista del Foggia, come si legge sul sito ufficiale rossonero, ha dichiarato: “Il Foggia per me rappresenta un’occasione importante e sono pronto ...