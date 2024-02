Foggia | assalto all’ufficio postale con una escavatrice | «Sarà inagibile per mesi | oggi era il giorno delle pensioni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un furgone incendiato a bloccare la strada, l’per distruggere le mura dell’ufficioe portare via il postamat, il bottino ingente neldel ritiro. Intorno alle 4 del mattino di giovedì 1 febbraio a San Marco in Lamis, 40 chilometri a nord di, una banda di almeno cinque persone ha preso d’l’ufficiodella cittadina, con l’obiettivo di mettere le mani su oltre 300mila euro di cassa. Dalle prime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi però, non è detto che ci siano riusciti. I malviventi potrebbero non aver fatto in tempo a portare via il postamat, nonostante il mezzo bruciato dato alle fiamme e posizionato a bloccare la strada che unisce San Marco in Lamis a ...