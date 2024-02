Fleximan colpisce anche a Ravenna | abbattuto velox sulla Circonvallazione di Faenza | terzo colpo in 5 giorni

Santo Stefano DI Cadore - È il sedicesimo auto velox abbattuto in Veneto ed è accaduto nella notte fra sabato e domenica in via Udine a Santo Stefano , ... (ilgazzettino)

Santo Stefano DI Cadore - È il sedicesimo auto velox abbattuto in Veneto ed è accaduto nella notte fra sabato e domenica in via Udine a Santo Stefano , ... (ilgazzettino)

Un insolito atto di vandalismo ha colpito il centro storico di Treviso, lasciando numerosi cittadini senza la possibilità di utilizzare le colonnine per la sosta. La colonnina ubicata in piazza Duomo ...La prima cosa bella di giovedì 1 febbraio 2024 è tifare (in caso di finale) per Free Park e contro Fleximan, perché c’è giustiziere e giustiziere e non tutti stanno dalla parte giusta. Free Park dopo ...Uno dei vigilantes è stato colpito da un proiettile a una gamba ...Il presunto capo dell’operazione, conosciuto come “Fleximan”, è stato denunciato per aver capovolto due autovelox posti lungo la ...