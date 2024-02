Firenze | tunnel sotto l’Arno da una sponda all’altra Per portare i turisti in piazza Poggi e a casa Siviero

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il suggestivo intervento, nel cuore di, è reso possibile dallo stanziamento di 7 milioni e 500 mila euro deciso dalla Regione nell’ambito del piano di interventi del Fondo di sviluppo e coesione che prevede complessivamente finanziamenti per oltre 634 milioni di euro e che sarà firmato nei prossimi giorni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo proviene daPost.

l presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , parlando della fuoriuscita di acqua e fango, avvenuta ieri pomeriggio, 12 dicembre 2023, in ... ()

l presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , parlando della fuoriuscita di acqua e fango, avvenuta ieri pomeriggio, 12 dicembre 2023, in ... ()

FIRENZE (ITALPRESS) - Un percorso sotterraneo inedito che ...che si trova in lungarno Serristori proprio a due passi dallo sbocco del tunnel. "I turisti che riemergono in piazza Poggi - spiega Giani ...Collegherà il lungarno della Zecca a piazza Poggi e permetterà ai turisti che arrivano con i bus sui lungarni, di ‘riemergere’, facendo pochi passi a piedi, in Oltrarno ...Il suggestivo intervento, nel cuore di Firenze, è reso possibile dallo stanziamento di 7 milioni e 500 mila euro deciso dalla Regione nell’ambito del piano di interventi del Fondo di sviluppo e coesio ...