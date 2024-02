Firenze | molotov contro il Consolato Usa | gesto nella notte | una pista inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ignoti hanno lanciato e fatto esplodere, lascorsa, a, due bottiglie incendiarie nei pressi deldegli Stati Uniti d'America. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri avvisati dalla vigilanza della sede diplomatica. In corso accertamenti per risalire ai responsabili che, secondo quanto si apprende, intorno alle 4 avrebbero lanciato le bottiglie incendiarie da una strada laterale rispetto a quella in cui si trova il. Ilconferma il clima pesantissimo in cui è piombata l'Italia, sull'onda della guerra tra Israele e Hamas scoppiata a Gaza lo scorso 7 ottobre, subito dopo le stragi di civili ebrei a opera dei jihadisti palestinesi. Un diffuso sentimento di anti-semitismo che rischia di unirsi con l'anti-americanismo, identificando in Israele e Stati Uniti i due ...