Firenze | la qualità dell' aria migliora | “Escluse nuove restrizioni”

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 -la, in particolare il biossido di azoto No2a centralina di viale Gramsci, e "con questi dati scongiuriamomisure restrittive del traffico". Così l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio. Da Palazzo Vecchio si fa infatti sapere che le azioni'amministrazione, concordate con Regione e Arpat, messe in atto dalla seconda metà del 2023 hanno portato ad una riduzione notevolee concentrazioni di biossido di azoto, che a fine anno si sono ridotte di quasi quattro punti rispetto al precedente. La media nell'anno 2023 infatti è stata di 41 dopo che negli ultimi anni era stata di 45. "Siamo soddisfatti dei dati - afferma Giorgio in una nota -, ...