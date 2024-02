Fipe-Mimit | Così porteremo più famiglie nei ristoranti Menù a 10 euro per i bambini | ecco i locali che hanno aderito

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più“. È questo il titolo del progetto lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Salute, del Ministero del Turismo e con il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha coinvolto anche le principali Associazioni della ristorazione, tra cui-Confcommercio, l’associazione comparativamente più rappresentativa del settore. “Partecipiamo responsabilmente a questo progetto al fianco del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, di tutti gli altri Ministeri interessati e di altre Associazioni del comparto – ha detto Lino Enrico Stoppani, Presidente di-Confcommercio –. La nostra presenza riflette la visione ...

'Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più'. Da giovedì 1/o febbraio anche in Molise il menù per gli under 10 promosso da Fipe Confcommercio Molise e dal Ministero delle imprese e del Made ...Al via la nuova campagna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) di Confcommercio per favorire il ritorno delle famiglie nei ...Il Mimit realizzerà e metterà online anche un sito internet ...famiglie è stato sempre molto importante – dichiara Danilo Ceccarelli, presidente di Fipe-Confcommercio Grosseto –, Non tanto per ...