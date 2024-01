Fiorentina | UFFICIALE il prestito di Belotti dalla Roma

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Andrea, attaccante di proprietà della, è ufficialmente un nuovo giocatore dellaAndrea, attaccante di proprietà della, è ufficialmente un nuovo giocatore della. Il 30enne è approdato nel club toscano con la formula delsecco per sei mesi a 750 mila euro. A svelare l’ufficialità dell’operazione è stato il sito della Lega Serie A, che ha comunicato che il contratto diè stato depositato correttamente. La punta ex Torino svolgerà le visite mediche di rito nella giornata di domani.

Lukas Klostermann , esperto difensore del Lipsia con il quale ha accumulato quasi 300 presenze ufficiali, ha rinnova to il suo contratto con il... (calciomercato)

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina , partita valevole per un posto in finale della nuova Supercoppa italiana Ci siamo, ... (spazionapoli)

La Fiorentina ha chiuso la cessione di Josip Brekalo , con l'attaccante esterno che torna in patria firmando con l'Hajduk Spalato. La... (calciomercato)

Roma 30 gennaio 2024 - La squadra è rientrata nella serata di ieri a Roma , ma nel frattempo gli uomini Mercato giallorossi non si sono fermati. ... (sport.quotidiano)

31.01 23:37 - FOTO SHOW NM - Napoli, gli azzurri Mario Rui, Di Lorenzo, Simeone e Raspadori al Gold Tower Lifestyle Hotel per la presentazione di "Almavi" 31.01 23:16 - 33 FOTO NM + VIDEO INTERVISTA - ...E' ufficiale il rinforzo in attacco della Fiorentina, Andrea Belotti (30 anni) è un nuovo giocatore del club viola.Accostato anche alla Fiorentina, il futuro del figlio d'arte Giovanni Reyna (21 anni) sarà invece in Premier League. Ufficializzato il trasferimento del centrocampista offensivo della nazionale ...