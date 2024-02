Fiorentina | tramontata la trattativa per Gudmundsson Viola a Lecce con Belotti | ma senza Arthur

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sta tramontando, in queste ore, ladellacon il genoa per l'esterno islandese. Tra l'offerta deie la richiesta del club rossoblù la distanza pareva diminuita, ma a meno di due ore dalla chiusura del mercato invernale, non sono stati registrati passi avanti L'articolo proviene da Firenze Post.

Sta tramontando, in queste ore, la trattativa della Fiorentina con il genoa per l'esterno islandese Gudmundsson. Tra l'offerta dei viola e la richiesta del club rossoblù la distanza pareva diminuita, ...Come annunciato dal club rossoblù "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yerri Mina che arriva ...La Fiorentina continua a pressare il Genoa per avere Albert Gudmundsson, attaccante classe 1997 della nazionale islandese che piace anche alla Juve per giugno: come riportato dal collega ...