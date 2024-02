Fiorentina | Italiano | Stiamo bene | il Lecce in casa va forte Belotti è carico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Firenze, 1 febbraio 2024 - Un passo alla fine del mercato, ma laè già volata a. All'orizzonte la sfida contro i giallorossi di D'Aversa. Vincenzopresenta così la sfida contro i salentini. ", abbiamo lavorato al meglio cercando di preparare questa partita tosta e complicata. Ilinva, spinto dal pubblico. Servirà curare i dettagli, vogliamo muovere la classifica perché siamo un po' fermi da tre partite e bisogna ricominciare a correre anche noi". Ripensando all'Inter: più rammarico per la sconfitta o soddisfazione per aver messo in difficoltà i nerazzurri? "A parer mio abbiamo fatto un'ottima gara, sul piano fisico e quello tecnico. Siamo riusciti a giocare, abbiamo ...