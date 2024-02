Fiorentina | Arthur è ancora ai box Svelate le sue condizioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Era uscito malconcio dalla gara contro l'Inter e aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Anche perché, per quanto dimostrato in...

Le parole di Arthur , centrocampista della Fiorentina , in vista della sfida di Supercoppa sulla sua permanenza a Firenze In vista della sfida di ... (calcionews24)

Dopo il comunicato della Fiorentina che ha ufficializzato l'addio di Yerry Mina a titolo definitivo in direzione Cagliari, è arrivata anche la nota del club sardo che ha spiegato la ...La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Lecce in programma domani sera al Via del Mare. Ci sono due novità, una attesa e una un po' ...Man mano che passano le ore, l'approdo di Stefano Sensi al Leicester e alla corte di Maresca diventa sempre più improbabile.