Finisce il viaggio di Vorlicky all’Atalanta | torna in Repubblica Ceca a titolo definitivo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildi Lukassi chiude nel silenzio, dopo anni in cui il classe 2002 ha sperato e fatto sperare. Il fantasista dellanel suo paese natale, per giocare con lo Slavia Praga. Era arrivato nel 2018 dall’FC Zbrojovka Brno U17: aveva brillato anche con le nazionali giovanili. A Bergamo è stato frenato da una lunghissima serie di gravi infortuni, operazioni e stop muscolari. Una discontinuità che non gli ha impedito di vincere campionato e Supercoppa con la Primavera di Massimo Brambilla. Arrivato fino alla prima squadra nella scorsa stagione, è riuscito a ottenere le sue prime convocazioni e presenze (3) con la prima squadra. Gasperini lo ha fatto esordire contro il Lecce il 19 febbraio e gli ha concesso minuti anche contro Milan e Udinese, ...