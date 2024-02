Finanziato ristrutturazione e ampliamento del centro di aggregazione comunale sito nella frazione Squille

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Piedimonte Matese. Finanziati dal GAL Alto Casertano i lavori dideldidel comune di Castel Campagnano. Con le risorse a valere sulla tipologia di intervento 7.4.1 che riguarda gli investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale, il gruppo di azione locale ha approvato il progetto candidato dall’amministrazionedella media valle del Volturno per un importo di € 197.453,40. Il coordinatore del GAL Pietro Andrea Cappella, in rappresentanza del presidente Manuel Lombardi e dell’intero Consiglio direttivo, nei giorni scorsi ha consegnato la D.I.C.A. al sindaco di ...