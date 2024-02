Finale triste per Demme | si cerca una squadra entro oggi

Wanda Nara sta per affrontare la finale di Ballando con le Stelle che è fissata per sabato 23 dicembre. La showgirl argentina è una delle papabili ... (leggo)

Un finale triste per la famiglia Demme, ingeneroso nei confronti di un giocatore che non ha mai fatto mancare il suo contributo alla causa".La Gazzetta dello Sport parla della decisione del Napoli di escludere Diego Demme dalla lista dei 25 calciatori.Diretta Trento Buducnost streaming video tv oggi mercoledì 31 gennaio 2024: orario e risultato live della partita per la Eurocup di basket nel girone B.