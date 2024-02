Filippo Mosca un nuovo caso Salis? «Mio figlio da nove mesi in Romania nel peggior carcere d’Europa | sta impazzendo»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il 29enne di Caltanissetta arrestato durante un festival musicale e condannato per droga. È in cella in un ex lager di Ceausescu con 24 persone, il letto invaso dai topi. Interrogazione al ministro Tajani. Nessuno tocchi Caino: «È innocente, grave errore giudiziario»

Non solo Ilaria Salis. nelle ore in cui divampa il caso della maestra italiana, apparsa legata mani e piedi in tribunale a Budapest.

Roma, 1 feb. (askanews) – Sono stati traferiti in una cella più piccola e sicura, che può ospitare al massimo sei persone, i ragazzi siciliani detenuti nel carcere di Porta Alba a Costanza, in Romania. Anche Filippo Mosca è detenuto in condizioni "non umane" in Romania. La madre lancia un appello dopo la notorietà del caso Ilaria Salis. Filippo Mosca come Ilaria Salis: anche lui è detenuto fuori dall'Italia in pessime condizioni igienico-sanitarie.