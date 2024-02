“Figura di me***!” Uomini e Donne | Alessia e Claudia fuori insieme | Gianni Sperti va all’attacco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Uncosì non si vedeva da tempo, si è rivolto alla coppia formata dae Alessio e prendendo di mira lei non ha avuto peli sulla lingua: “Hai fatto unadi me***”. Sono giorni, questi, piuttosto turbolenti per. Gli occhi di tutti sono tutti su Mario e Ida, con i commenti su di lui che fioccano dopo le ultime rivelazioni. Durissimi i commenti del pubblico: “È un uomo bugiardo! Putxxaniere e diabolico! Sicuro di se! Per come l’ho conosciuto e per quello che vedo e sento mi viene da ridere”. >>“Se ne va, niente serale”. Amici 23, la decisione dell’insegnante gela tutta la scuola: il pubblico è scioccato “Continua a dire bugie nonostante viene sempre smerdato! Lo fa perché spera sempre ...