Fi-Pi-Li | incidente mortale contro un camion | chieste dal pm due assoluzioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pontedera, 1 febbraio 2024 – Aldo Caffagni, 72 anni, di Pontedera, perse la vita in Fi-PI-LI. Era il 24 luglio del 2020. Erano all’incirca le 16 L’uomo era alla guida della sua Mercedes e viaggiava in direzione Firenze. Secondo quanto ricostruito l’automobilista, dopo aver perso illlo del mezzo, si spostò verso sinistra urtandoil terminale del varco aperto piombando nella corsia di sorpasso della carreggiata opposta, proseguendo la sua marcia: qui entrò in collisione con un autocarro che trasportava cucina che sopraggiunse in direzione Pisa a velocità moderata. Il mezzo stava andando verso il porto di Livorno per imbarcarsi e trasportare il carico in Sardegna. L’impatto tra la Mercedes e ilfu terrificante. La collisione violenta avvenne frontalmente. Caffagni morì sul colpo. Sotto la lente delle indagini finì il ...

Quello finito sotto accusa e ritenuto cause del sinistro mortale. Le posizioni degli indagati sono arrivate davanti al gup di Pisa. In due hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato