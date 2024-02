Festival Lgbt | Vive nel Medioevo | è scontro sullo spot arcobaleno di Pupa per Sanremo

Sanremo : è polemica su spot omosex - Pillon : “Propaganda - ormai è festival lgbtq” (Adnkronos) – Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia ... ()

**Sanremo : infuria la polemica su spot omosex - Pillon ‘propaganda - ormai è festival lgbtq’** Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto ... (calcioweb.eu)