Festa di Carnevale al Palasport | giochi | musica e solidarietà

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Grandeditargata Dinamo Pallavolo e Idea Volley, patrocinata dal Comune di Bellaria Igea Marina, sabato a partire dalle 18 al Palazzetto dello Sport di viale Ennio. La bambine e i bambini del settore giovanile delle due società e non solo, con le rispettive famiglie, riempiranno ilper festeggiare insieme ilin una serata che prevedee la tradizionale ‘ligaza’ alla romagnola per banchettare tutti assieme. "Parole d’ordine dell’evento, mascherarsi e divertirsi – anticipano gli organizzatori –. Per questo, non mancheranno durante lale sfide per assegnare alcuni premi speciali: dedicati a chi avrà la maschera più bella o quella più originale, ma anche premiando il gruppo squadra più numeroso e quello col miglior ...