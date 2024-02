Ferrari | premio competitività fino a 13 500 euro ai dipendenti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Modena, 1 febbraio 2024 - Superai lavoratori della rossa di Maranello. I 5.000diin Italia quest'anno riceveranno undia 13.500. Il prossimo anno il valore massimo potrà arrivare a circa 17.000. Ilsarà commisurato alle presenze al lavoro: per raggiungere il massimo bisognerà non avere fatto neppure un'assenza durante l'anno. Ad annunciarlo l’ad Benedetto Vigna, durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti del 2023. “Nel corso del 2023 abbiamo compiuto progressi rilevanti nel nostro percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio – aggiunto -. Abbiamo ridotto le emissioni Scope 1 e 2 del 7% nel 2023 e del 16% rispetto al 2021”. ...

Lewis Hamilton è a un passo dalla Ferrari. Il pilota inglese stamattina era stato affiancato alla scuderia italiana con tutti gli appassionati che sono rimasti sorpresi da questa notizia.F1, Hamilton alla Ferrari: accordo vicino. Il sette volte campione iridato potrebbe approdare a Maranello nel 2025 a posto di Sainz.