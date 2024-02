Ferrari | 2023 da record L' utile netto supera per la prima volta il miliardo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 febbraio 2024 – Undaper la, che ha chiuso l'anno con undi 1,25 miliardi, in crescita del 34% sul 2022 endo per lala soglia del. Festeggia Piazza Affari, con il titolo del cavallino rampante che è salito anche del 10%.ha chiuso ilcon ricavi netti che si sono attestati a 5.970 milioni, in crescita del 17,2% o del 17,1% a cambi costanti rispetto all'anno precedente. L'Ebitda rettificato si è attestato a 2.279 milioni, in crescita del 28,5% rispetto all'anno precedente e con un margine del 38,2%. L' Ebit rettificato è stato pari a 1.617 milioni, con un aumento del 31,8% rispetto all'anno precedente e un margine del ...

La Ferrari ha provocato il boato più fragoroso, facendo tremare le mura solide della F1. L'ingaggio di Lewis Hamilton non è una semplice operazione di mercato, non è nemmeno una semplice scelta, è un ...Il titolo vola in Borsa sfiorando il 9% Grande giornata per la Ferrari. La Casa di Maranello si trova in cima al listino di Piazza Affari guadagnando oltre l’8% (+8,46% alle 16) dopo gli ottimi ...Milano, 1 febbraio 2024 – Un 2023 da record per la Ferrari, che ha chiuso l'anno con un utile netto di 1,25 miliardi, in crescita del 34% sul 2022 e superando per la prima volta la soglia del miliardo ...