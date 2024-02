Fer-menti Leontine | la cooperativa che rianima San Leo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una citazione di Umberto Eco – «La città più bella d’Italia? San Leo: una rocca e due chiese» – apre la campagna di finanziamento della Coop Fer-per innovare la bottega di paese. Ovvero: «Offrire uno spazio reale a un’economia delle relazioni, diventando vetrina dei prodotti di qualità del territorio, per far crescere progetti virtuosi ed esperienze che connettono agricoltori, artigiani, artisti e abitanti, garantendo servizi utili alla comunità», spiegano Carla Cervellini e Andrea Massimo Murari, consiglieri della Fer-e responsabili del progetto. In pratica, proseguire quello che la, nata dall’iniziativa di un gruppo di residenti, sta facendo con successo: invertire la tendenza allo spopolamento comune a tutti i piccoli borghi, soprattutto montani, e ridare vitalità e piacere ...

La raccolta fondi per il progetto di bottega diffusa a San Leo ha raggiunto 17mila euro grazie a una festa organizzata dalla cooperativa Fer-menti Leontine. Il budget totale del progetto è di 20mila e ..."Fermenti", questi, che l'Amministrazione sta mappando per farli conoscere, condividerne il valore e imparare dalle loro esperienze innovative. Metodo, obiettivi e tempi del primo step per la ...