Feltri contro corrente su Salis Come inchioda gli smemorati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” Vittoriocita la Bibbia e stoppa le polemiche con l'Ungheria. Nel suo spazio su Il Giornale, il direttore editoriale ha risposto ad un lettore sul caso di Ilaria, la militante antifascista detenuta da oltre 11 mesi a Budapest. “È stato orribile vedere una detenuta con mani e caviglie legate – esordisce– trovo che tale trattamento sia ingiusto”. Nessun reato giustifica il trattamento riservato alla nostra connazionale ma secondo“Noi italiani non possiamo di sicuro giudicare i sistemi penitenziari degli altri Stati del continente europeo – dice il direttore e sottolinea – le nostre prigioni sono tra le peggiori in Europa”. “Aglio ai distratti vorrei fare presente – evidenzia – che soltanto due mesi fa la Corte di ...

Caso Salis ancora all'ordine del giorno. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Prima di domani" in onda il 31 gennaio