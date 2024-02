FEDERICO | EDICOLE IMPORTANTI PRESIDI DEL TERRITORIO | LA POLITICA SI FACCIA CARICO DEL LORO DESTINO

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L'Aquila - “La chiusura dell’edicola del centro storico di L’Aquila rappresenta una grave perdita per la vivibilità del. Personalmente ricordo come l’edicola di Fontana Luminosa sia stata, per tantissimi aquilani, un baluardo per la socializzazione e le informazioni nel periodo post-terremoto. Mi auguro che l’attività venga rilevata da persone di buona volontà poiché lerappresentano uno territoriale, un luogo di cultura e di socializzazione”. Lo afferma Paolo, sindaco di Navelli e candidato alla elezioni regionali del prossimo 10 marzo nelle fila di Forza Italia nel collegio provinciale dell’Aquila. “Detto questo è evidente a tutti che il settore, da anni, versa in gravi condizioni e le innovazioni tecnologiche stanno contribuendo pesantemente a soffiare sulla crisi. Sono convinto, ...