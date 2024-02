FC 24 – Cosa succede al mercato dopo i TOTY 

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La promo più attesa dell’anno, tra critiche e lamentele, volge al termine. E’ successo di tutto in questa settimana e ora assistimano ad una risalita clamorosa delle carte più desiderate, come i TOTY, ma non solo.rà adesso? Ci saranno cali nel breve o ilcontinuerà a salire? Ci sono spazi per investire? John ci spiega tutto nell’analisi disettimanale. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre