’Fatti di sangue’ | il vincitore è Jacopo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il concorso gratuito a premi promosso dall’Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub è tornato a valorizzare la creatività giovanile intorno al tema della donazione di sangue. Nella sua seconda edizione, il tema è stato ‘Fatti di…, uno stimolo che ha permesso ai giovani concorrenti di tradurre in fumetti la loro percezione relativa alle situazioni in cui è compreso il sangue. Il contest era aperto a tutti gli iscritti al ‘PerCorso di fumetto’ (organizzato da Avis Forlì nella Sala Loreti della Casa del Donatore nei mesi di settembre e ottobre 2023 e coordinato da Gianluca Umiliacchi) e agli studenti che frequentano le classi quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado di Forlì e circondario. Le opere in gara resteranno esposte nella Piazza del Padiglione ‘Morgagni’ dell’Ospedale ...