Fassina | “Sul lavoro c’è poco da brindare Cresce ma con paghe da fame”

(Di giovedì 1 febbraio 2024)l’occupazione anche a dicembre. Ma guardando i numeri dell’Istat emerge come, rispetto al mese precedente, a far da traino siano i dipendenti a termine e gli autonomi. Peraltro per “occupati” si intendono anche coloro che nella settimana di riferimento abbiano lavorato almeno un’ora. Stefano, economista ed ex viceministro dell’Economia del governo Letta, oggi presidente dell’associazione Patria e Costituzione, che ne pensa? “I dati sull’occupazione da tanti anni non posso essere letti secondo il vocabolario fordista. Allora, un posto divoleva dire una retribuzione decente, in genere ‘proporzionata alla quantità e qualità dele in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’, come prescrive l’Art. 36 della nostra Costituzione. Voleva dire ...