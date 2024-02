Farina di grillo | la prima azienda italiana autorizzata alla produzione Ecco perché è un super food

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È marchigiana lae unica, trasformazione e commercializzazione per uso alimentare umano, didiliofilizzata che la legge impone di chiamare « Polvere di acheta domesticus », ma la sostanza non cambia. Viene prodotta dall’Nutrinsect di Montecassiano, in provincia di Macerata , che segue l’intera filiera. E’ un...