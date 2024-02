Farina di grillo e altri insetti | tutte le domande | risponde il nutrizionista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Modena, 1 febbraio 2024 – Una tagliatella alal ristorante? Attenzione, vi potrebbero chiedere a quale animale vi stiate riferendo: il crostaceo o l’insetto. Certamente è un'esagerazione, ma tra qualche anno potrebbe non esserlo più. Ladi, ottenuta appunto dalla loro macinazione una volta essiccati, si sta facendo strada come alternativa sostenibile alladi cereali per la produzione di alimenti come pasta pane, barrette proteiche eprodotti da forno. Se qualcuno ci sta già costruendo la propria fortuna, come la Nutrinsect di Montecassiano, nel Maceratese (nata nel 2016 come start-up e oggi impresa con un allevamento di dieci milioni di grilli, ndr) tanti consumatori storcono il naso schifiti. Ma quali sono le proprietà nutrizionali? Quali i vantaggi e i rischi per la ...