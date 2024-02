FANTACALCIO | EXPECTED BONUS – Il più atteso della 23a giornata | Khvicha Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sensibilmente, CN24 individua il giocatore piùdelper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:La Metamorfosi di Kvara Una mattinasi risvegliò dopo unadi allenamenti irrequieti per trovarsi trasformato in un gigantesco pacco. Giaceva sulla schiena dritta come la faccia laterale del parallelepipedo e alzando un po’ la testa poteva vedersi la pancia piatta e cartonata, esattamente identica alla schiena. Le sue muscolose gambe erano scomparse, così come le braccia. “Cosa mi ha preso?” pensò. Non era un sogno. “Kvara” disse una voce altre la portasua camera – quella di un fantacalcista che l’aveva acquistato in estate – “sono quasi le otto e tre ...