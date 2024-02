Fabio Massimo Castaldo | l’eurodeputato M5s passa ad Azione | correrà per il terzo mandato Quando attaccava Calenda | “È senza scrupoli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’europarlamentaree la deputata Federica Onori, eletti con il Movimento 5 stelle, sonoti nelle file di. Lo hanno annunciato giovedì in conferenza stampa alla Camera insieme al leader del partito centrista, Carlo: “Vengono ine lo fanno su un punto dirimente per noi, cioè la tenuta di un asse di sostegno all’Ucraina. Oltre a questo ci unisce l’europeismo. Per noi è un onore accoglierli“, ha detto. Approfittandone per attaccare il presidente del M5s Giuseppe Conte: “Oggi constatiamo che Conte è molto più vicino a Salvini che ai liberali, ai progressisti e ai popolari. Con un’iniziativa di rara coerenzae Federica Onori ...